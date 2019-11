Londra: laureato a Cambridge fra vittime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 30 NOV - Ha un nome la prima delle due vittime dell'attacco di London Bridge. Si chiamava Jack Merritt, di 25 anni, ed era un giovane laureato dell'università di Cambridge. Secondo le prime ricostruzioni è stato ucciso dal killer, Usman Khan, nella sala all'imbocco del ponte in cui il raid è cominciato, durante una conferenza sulla riabilitazione dei detenuti organizzata a Londra dallo stesso ateneo di Cambridge. Il padre lo ha ricordato come "un bello spirito". Merritt, come il padre ha ricordato via Twitter, era coordinatore di uno dei corsi di quel progetto di recupero dei carcerati - condotto attraverso l'istruzione e denominato Learning Together - per discutere del quale si erano radunati ieri nella Fishmongers' Hall vari docenti, studenti, educatori ed ex detenuti tra cui lo stesso Khan.