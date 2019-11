Londra, 'uno degli eroi è ergastolano'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Uno degli eroi che ieri hanno bloccato l'assalitore e cercato di salvare la vita ad una delle vittime dell'attacco sul London Bridge, è un omicida in libertà vigilata. Secondo quanto scrive il Mail Online, l'uomo è James Ford, un 42enne condannato all'ergastolo nell'aprile del 2004, con un minimo di 15 anni da scontare, per l'omicidio di Amanda Champion, una ragazza di 21 anni con difficoltà di apprendimento. Fonti del governo hanno confermato che Ford si trovava ieri sul London Bridge al momento dell'attentato. La famiglia della ragazza ha espresso al tabloid "rabbia e shock" per averlo visto in libertà.