Brasile: 9 morti a una festa di strada

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 1 DIC - La polizia ha fatto irruzione durante una festa di strada in una baraccopoli di San Paolo, provocando un fuggi fuggi generale nel quale sono morte nove persone. Lo hanno riferito le autorità locali. Il segretario statale per la Sicurezza ha detto che la polizia stava effettuando un'operazione nella favela di Paraisopolis, quando è stata attaccata da due uomini in sella a una motocicletta. Ne è nato un inseguimento in cui gli aggressori si sono infilati tra la folla in festa. Uditi gli spari, la gente ha cominciato a scappare. Alcune persone si sono incanalate in una strada stretta, e 9 di loro sono morte calpestate nella calca. Secondo la polizia, da parte degli agenti non vi sarebbe stato uso eccessivo della forza.