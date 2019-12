Caruana: Muscat, mi dimetterò dopo 12/1

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Il premier maltese Joseph Muscat ha annunciato la sua intenzione di dimettersi a gennaio, prendendo atto delle crescenti pressioni dell'opinione pubblica dopo l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. "E' quello di cui ha bisogno il Paese in questo momento", ha detto in un discorso televisivo. Muscat ha spiegato che lascerà quando il partito laburista sceglierà un nuovo leader, in un processo che si avvierà il 12 gennaio. "Ho promesso giustizia nel caso di Daphne Caruana Galizia. Ho mantenuto la mia parola, abbiamo tre persone accusate del suo omicidio e anche la presunta mente incriminata". Lo ha detto il premier maltese Joseph Muscat in un discorso alla tv in cui ha annunciato che si dimetterà a gennaio, aggiungendo di aver sempre preso "decisioni nell'interesse del bene comune". E assicurando che "nessuno è al di sopra della legge". Proprio oggi diverse migliaia di manifestanti sono scese in piazza a La Valletta per chiedere le dimissioni del premier.