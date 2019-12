© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FOLLONICA (GROSSETO), 1 DIC - Non ce l'ha fatta ed è morto mentre lo trasferivano all'ospedale di Pisa il 33enne rimasto gravemente ustionato stasera in un garage a Follonica (Grosseto), sembra a causa dell'esplosione del serbatoio della motocicletta. Secondo quanto appreso, il decesso c'è stato dopo che i sanitari del 118 lo avevano rianimato e poi consegnato al personale dell'elisoccorso per andare a Pisa.