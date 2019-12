Londra: arrestato sospetto in 'vigilata'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 1 DIC - Un uomo di 34 anni è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia britannica a Stoke-on-Trent, nelle West Midlands (Inghilterra centro-occidentale), secondo quanto riferisce Sky News, citando fonti stando alle quali gli investigatori sospettano che pianificasse atti di terrorismo. A quanto si è appreso l'uomo è un ex detenuto e il suo sarebbe il primo caso di libertà vigilata rivista dalle autorità in seguito alle polemiche innescate dall'attacco di London Bridge: compiuto venerdì da un killer 28enne di simpatie jihadiste, Usman Khan, scarcerato in anticipo dopo una precedente condanna e ucciso alla fine da un agente dopo aver accoltellato a morte 2 giovani laureati dell'università di Cambridge e ferito altre 3 persone. Stoke-on-Trent risulta essere stata frequentata in passato da Khan, che negli ultimi mesi viveva invece nella non lontana Stafford. Ma Sky non riporta per ora di ipotesi di collegamenti diretti fra lui e l'individuo fermato in queste ore.