Raduno Babbi Natale più grande d'Italia

(ANSA) - TORINO, 1 DIC - La pioggia non ferma il Raduno dei Babbi Natale, organizzato per il decimo anno dalla Fondazione forma a sostegno dell'ospedale Infantile Regina Margherita. In migliaia si sono ritrovati sotto l'ombrello, vestiti di rosso, per il tradizionale appuntamento che quest'anno serve a raccogliere fondi per la ristrutturazione del reparto di Nefrologia, Gastroenterologia e Trapianti del nosocomio torinese. Arrampicatori speciali, a sorpresa, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il direttore generale della Città della Salute, Silvio Falco. Assente invece la sindaca Chiara Appendino, impegnata a seguire le delicate operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico trovato nella centrale via Nizza. "Un ringraziamento a voi e a Forma Onlus - è un passaggio del messaggio che la prima cittadina ha fatto pervenire alla manifestazione - che ogni anno date vita a questo momento, ormai un simbolo di gioia e solidarietà. In particolare oggi, sfidando la pioggia".