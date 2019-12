Undici persone sono rimaste ferite, e due versano in condizioni critiche, in seguito ad alcuni spari esplosi nella notte nel quartiere francese di New Orleans, molto frequentato dai turisti soprattutto in questi giorni di festa per il weekend lungo del Thanksgiving. Un uomo è stato arrestato ma non si conoscono ancora le cause della sparatoria. Sembrerebbe però esclusa l’ipotesi di terrorismo.

