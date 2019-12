Uccise la fidanzata, suicida Mazzega

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Francesco Mazzega, condannato a 30 anni per la morte di Nadia Orlando, si è suicidato. Venerdì in appello era stata confermata la condanna a 30 anni. Mazzega, di 38 anni, si è impiccato nel giardino di casa. Dopo la sentenza di conferma della pena era tornato a casa dei genitori, a Muzzana del Turgnano, agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico. Nadia Orlando, di Vidulis di Dignano (Udine), aveva 21 anni quando fu uccisa a pochi passi da casa la sera del 31 luglio 2017 da Mazzega, che vagò con il cadavere in auto per tutta la notte. La ragazza voleva porre fine alla loro relazione.