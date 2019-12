Ue: Gentiloni, crescita sia sostenibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 1 DIC - L'obiettivo in quanto commissario europeo è "garantire una crescita che sia sostenibile sul piano ambientale e sociale. Lavorare per una Ue più unita, più forte nel mondo e più vicina ai cittadini". Lo ha detto il neocommissario all'economia Paolo Gentiloni in un messaggio di presentazione diffuso oggi, primo giorno del suo mandato. "Il sogno credo sia quello di far capire a tutti gli europei e ai miei compatrioti quanto l'Unione europea sia campione nel mondo di protezione sociale, di apertura dei mercati, d'impegno ambientale e di libertà, che alla fine è la cosa più importante di tutte", ha detto Gentiloni. "Sono veramente molto contento di avere il privilegio nei prossimi anni di lavorare per l'Unione europea - ha dichiarato il commissario - dopo tanti impegni istituzionali, parlamentari e di governo in Italia, adesso si lavora per l'Europa. Soprattutto sull'economia".