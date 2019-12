Venezuela:a Roma i 2 deputati oppositori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Sono giunti all'aeroporto di Fiumicino i 2 parlamentari venezuelani oppositori di Nicolas Maduro, Mariela Magallanes e Americo De Grazia, entrambi doppi cittadini italo-venezuelani. Lo riferisce la Farnesina. "La complessa operazione" per riportarli in Italia "è stata resa possibile grazie all'intensa attività diplomatica portata avanti dalla Farnesina e dell'Ambasciata d'Italia in Venezuela, con il diretto interessamento del Ministro Luigi Di Maio e culminata in un negoziato riservato con Nicolas Maduro condotto dal Presidente onorario dell'Unione Interparlamentare, Senatore Pierferdinando Casini...", spiega il ministero. I deputati si erano rifugiati nell'Ambasciata d'Italia a Caracas a maggio, dopo che era stata loro revocata l'immunità parlamentare con l'accusa di aver sostenuto il tentativo di "colpo di stato militare" di fine aprile.