Allerta tifone, chiude aeroporto Manila

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - L'aeroporto internazionale di Manila, nelle Filippine, sospenderà le attività per 12 ore a partire da domani mattina alle 11 (le 23 di stanotte in Italia) a causa del tifone Kammuri. Lo ha annunciato il direttore dell'autorità aeroportuale Ed Monrel alla stampa, riferiscono i media locali. "Non rischierò la vita delle persone", ha detto. Più di 100 voli sono già stati cancellati. Kammuri dovrebbe abbattersi sulla terraferma (a Sorsogon, nel nord-est dell'arcipelago) tra stanotte e domani mattina, ora locale.