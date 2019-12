Cade un aereo da turismo in Texas, 3 morti

Tre persone sono morte ieri pomeriggio in Texas (la notte scorsa in Italia) quando l’aereo da turismo sul quale viaggiavano è precipitato mentre cercava di effettuare un atterraggio di emergenza nell’Aeroporto Internazionale di San Antonio.

Secondo il capo dei vigili del fuoco di San Antonio, Charles Hood, il velivolo si è schiantato verso le 18:30 ora locale (l'1:30 in Italia) a circa 1,6 km dall’aeroporto.

L’aereo, sempre secondo Hood, era decollato da Sugar Land, una cittadina a sudovest di Houston, ed era diretto a Boerne quando il pilota ha segnalato problemi al motore ed ha tentato l'atterraggio a San Antonio, ovvero circa 65 km a sud di Boerne.

Sull'aereo c'erano solo le tre vittime e non si segnalano feriti o morti a terra.

