Dl fisco: Pd pronto a ritiro emendamento

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - Si va verso un ritorno del decreto fiscale in commissione: la maggioranza, secondo quanto si apprende, sarebbe orientata a riportare il provvedimento all'esame dei deputati per correggere la norma sulle fondazioni, dopo le polemiche delle ultime ore. Il Pd sarebbe infatti orientato a ritirare l'emendamento in questione. Ci sarebbero anche altri aggiustamenti da fare dopo le decine di modifiche approvate durante la maratona notturna. Il testo dovrebbe arrivare in Aula domani, quando sarà poi avanzata la richiesta di tornare in commissione.