Dl fisco: spaccatura su fondazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - "La decisione di rinviare applicazione della spazzacorrotti per equiparare le regole di trasparenza tra partiti e fondazioni è un clamoroso errore che la commissione ha fatto nottetempo col voto favorevole di M5S, Pd e Leu e il voto contrario di Italia Viva". Lo scrive su Twitter il deputato di Iv Luigi Marattin, con riferimento ai lavori in commissione alla Camera sul decreto fiscale. A quanto si apprende, anche i partiti di opposizione, hanno votato contro l'emendamento al dl fisco. Matteo Renzi attacca: "Di giorno sui social fanno i moralisti, di notte in commissione salvano le loro fondazioni".