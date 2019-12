© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 2 DIC - La Casa Bianca non parteciperà alle audizioni di mercoledì della commissione Giustizia della Camera che indaga sull'impeachment di Donald Trump. Ne' il presidente Usa ne' i suoi legali si presenteranno in Congresso per quello che viene considerato un processo ingiusto contro il tycoon.