Maltratta convivente e suocera,arrestata

(ANSA) - CESENA, 2 DIC - Una brasiliana di 37 anni, incensurata, è stata arrestata dai carabinieri a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena): da mesi maltrattava il convivente e la madre di lui che vivevano nella stessa abitazione. L'accusa è, appunto, di maltrattamenti in famiglia. I militari hanno trovato la donna visibilmente alterata per l'alcol; aveva aggredito il proprio convivente tirandogli una bottiglia di vetro, senza colpirlo. Anche davanti ai militari ha tentato più volte di aggredire il compagno. I maltrattamenti duravano da un paio di mesi sia nei confronti dell'uomo che della madre. La brasiliana è stata portata in carcere a Forlì mentre i carabinieri continuano le indagini.