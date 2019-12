Manda fidanzata in ospedale, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 2 DIC - Ha picchiato la fidanzata tanto da mandarla in ospedale. Per questo un 28enne italiano è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Milano. L'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri in un abitazione di via Malaga. Gli agenti sono intervenuti su segnalazione dei vicini che avevano sentito urla provenire dall'appartamento della coppia. Una volta in casa la donna, una russa di 21 anni, ha raccontato di essere stata aggredita per gelosia dal fidanzato che è stato arrestato.