Mes, scontro in Aula. Conte: Ministri informati. Salvini: Si vergogni

Il premier a Montecitorio per l’informativa sul fondo salvastati ribadisce che tutti i ministri del passato governo e il Parlamento sono sempre stati informati e che nessun documento è stato firmato. «Sul Mes - replica Salvini - o ha mentito Gualtieri, o ha mentito Conte o non ha capito Di Maio». Scontro poi anche nell’Aula del Senato con il leader della Lega che ha chiuso il suo intervento con un «Si vergogni». Sulla questione Mes è intervenuta anche la presidente della Bce Christine Lagarde: " I cambiamenti sono pensati per rafforzare il sistema di gestione delle crisi», e «deve essere rafforzato e ristrutturato per gestire la vulnerabilità e i rischi finanziari».

L’ACCUSA DELLE IENE, CONTE HA MENTITO SU ALPA E CONCORSO

IL PROGRAMMA PREANNUNCIA 'DOCUMENTI INEDITI E CLAMOROSI'

'Una serie di documenti inediti e clamorosi, secondo i quali Giuseppe Conte, nella vicenda del concorso all’università e del suo rapporto professionale con il maestro e mentore Guido Alpa, non avrebbe detto tutta la verita»: è il contenuto del servizio che le Iene manderanno in onda domani. Lo annuncia il programma di Italia 1 sul sito. Il servizio proporrà, si legge: «Una serie di documenti clamorosi che smentiscono tutte le versioni date sinora dal premier su questa storia».

DL FISCO: POLEMICA SU FONDAZIONI, PD RITIRERA' EMENDAMENTO

SLITTA A SETTEMBRE IL 730, DEBITI E RATE FISCO MASSIMO AL 3%

Il dl fisco incassa il via libera della commissione Finanze della Camera, con una scia di polemiche sull'emendamento sulle fondazioni politiche, che il Pd sarebbe orientato a ritirare. Ok alle norme sul carcere agli evasori ma la maggioranza si spacca. Tra le novità, la scadenza del 730 da luglio a settembre, il rinvio a marzo delle multe per chi non si adegui alle norme sui seggiolini per bambini. In arrivo 800 nuove assunzioni per le agenzie fiscali. Un emendamento del Pd prevede poi che interessi su ritardi, debiti, pagamenti a rate «di ogni tributo», a partire da gennaio 2020, non potranno superare il 3%.

CLIMA, VON DER LEYEN: «TRA 10 GIORNI IL 'GREEN DEAL' UE»

ALLA COP 25 L’OBIETTIVO EUROPEO E’ IMPATTO NEUTRO ENTRO 2050

«Tra 10 giorni la Commissione europea presenterà il suo Green Deal». Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von del Leyen alla Cop 25, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso a Madrid. «Il nostro obiettivo è di essere il primo continente neutro dal punto di vista climatico entro il 2050». «Se vogliamo raggiungere questo obiettivo - ha precisato -, dobbiamo agire e attuare le nostre politiche ora. Perchè sappiamo che questa transizione ha bisogno di un cambio generazionale».

ALITALIA, ARRIVA LO SBLOCCO DEL PRESTITO PONTE

NUOVA PROCEDURA PER LA CESSIONE, ENTRO IL 31 MAGGIO 2020

Arriva lo sblocco del prestito ponte per l’Alitalia. Il governo, si legge nella bozza del decreto legge ad hoc che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri di stasera, conferma il prestito di «400 milioni», facendo leva sulle risorse già stanziate con il decreto fiscale. Nella bozza si prevede che il governo indica una nuova procedura di cessione dei complessi aziendali di Alitalia. Il provvedimento fissa il termine del 31 maggio 2020 per le «procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali» di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria».

JOHNSON PROMETTE UNA STRETTA SUGLI INGRESSI DALL’UE

PREMIER GIOCA CARTA IMMIGRAZIONE. VISTI IN STILE USA

Un sistema elettronico di controllo degli ingressi, simile all’Esta in vigore per i visti di accesso negli Stati Uniti, anche per poter entrare in Gran Bretagna. E’ ciò cui dovranno sottoporsi tutti i cittadini stranieri, inclusi quelli dei Paesi Ue, dopo la Brexit e il successivo periodo di transizione nel rispetto dello status quo previsto per ora fino al 31 dicembre 2020. Almeno stando ai programmi in materia di immigrazione del partito conservatore di Boris Johnson, illustrati oggi dalla sua ministra dell’Interno, Priti Patel.

CONCLUSA LA PASSEGGIATA SPAZIALE DI ASTROLUCA

RIENTRATO IN ANTICIPO DOPO AVER MONTATO UNA NUOVA POMPA

Dopo 6 ore si è conclusa la terza passeggiata spaziale di Luca Parmitano e dell’americano Andrew Morgan per la manutenzione del cacciatore di antimateria Ams-02. L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e il collega della Nasa sono rientrati nella Stazione spaziale dopo aver completato prima del previsto l'installazione del nuovo sistema di raffreddamento: AstroLuca ha effettuato il cablaggio e ha collegato la nuova pompa ai tubi del vecchio impianto. La tenuta sarà verificata nella prossima passeggiata spaziale.