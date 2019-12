© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRESCIA, 02 DIC - È in programma il prossimo 10 dicembre davanti al tribunale del Riesame di Brescia l'udienza con la quale Felice Maniero chiederà per la quarta volta di uscire dal carcere dove si trova da inizio ottobre con l'accusa di maltrattamenti fisici e psicologici sulla compagna. Maniero intende far valere la collaborazione con la giustizia che sta portando avanti da tempo in Veneto.