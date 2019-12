Toscana, ora è codice giallo per vento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 2 DIC - Terminata la perturbazione in transito sulla Toscana, per domani è atteso un miglioramento delle condizioni meteo ma ci sarà un rinforzo dei venti di Grecale da Nord Est. Per questo la Sala operativa unificata della Regione ha emesso un codice giallo per tutta la giornata del 3 dicembre, per vento nelle zone centro-nord orientali della Toscana. A partire dalla mezzanotte e per l'intera giornata di domani possibili forti raffiche anche in pianura allo sbocco delle vallate appenniniche in Valdarno, Valdelsa, Val di Bisenzio e Ombrone pistoiese.