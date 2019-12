Asse Di Maio-Di Battista: scontro con Conte sul Mes

' Asse Di Maio-Di Battista contro la riforma del fondo salva-Stati europei. La linea dura del M5s accentua lo scontro con Conte che invece difende la revisione del Meccanismo di stabilità europeo. Di Maio avverte: 'Non si firma solo il Mes, l’ok è al pacchetto. Decideremo noi come e se dovrà passarè. 'Concordo. Così non conviene all’Italià, fa eco Di Battista. 'L'ultima parola spetta al Parlamento, ma prima lavoreremo per rendere questo progetto non solo compatibile ma utile agli interessi dell’Italià, dice il premier. Salvini: 'Nessuno mi ha mai fatto vedere il testo delle modifiche al trattato che è da bloccarè

TENSIONE SULLA RC AUTO FAMILIARE, MANOVRA VERSO LA FIDUCIA

LA NUOVA PROROGA PER ALITALIA NON ENTRA NEL DECRETO FISCALE

Tensione sulla Rc auto familiare prevista dal decreto fiscale. Per le compagnie di assicurazione, si tratta di una 'vittoria di Pirrò perchè ci sarà un effetto sui prezzi. La maggioranza discute l’ipotesi di modifiche. Nel testo, poi, non entrerà, come invece era previsto, il nuovo decreto per salvare Alitalia approvato ieri dal Cdm. Al Senato, intanto, la Legge di Bilancio potrebbe arrivare in aula all’inizio della prossima settimana e il governo sarebbe pronto e chiedere la fiducia per un via libera prima di Sant'Ambrogio.

TRUMP AL VERTICE NATO, SCONTRO CON MACRON SUI DAZI

FRANCIA E ANCHE ITALIA MINACCIATE PER LA DIGITAL TAX

Trump, alla vigilia del vertice Nato, minaccia di mettere dazi sul 100% delle importazioni dalla Francia, pari a 2,4 miliardi di dollari, come rappresaglia per la digital tax sui big Usa del web. La Casa Bianca mette in guardia anche altri Paesi come l'Italia. A Londra, sede del vertice, Trump si confronta con Macron che respinge le accuse: 'La digital tax non prende di mira gli Usà. Il presidente francese rilancia le sue critiche alla Nato restando fermo sulla sua 'morte cerebralè. Mentre per Trump 'alcuni Paesi Nato non rispettano ancora gli impegnì.

OMICIDIO SACCHI: DEL GROSSO AL GIP, 'NON VOLEVO UCCIDERE'

LA DICHIARAZIONE SPONTANEA, 'PRIMA VOLTA CHE AVEVO UN’ARMA'

'Non volevo uccidere nessuno, era la prima volta che prendevo una arma in manò. Lo ha detto Valerio Del Grosso, autore materiale dell’omicidio di Luca Sacchi, davanti al gip di Roma in una dichiarazione spontanea. L’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, nell’ambito del nuovo interrogatorio di garanzia, così come Paolo Pirino, anche lui arrestato nella prima tranche dell’indagine, e come gli arrestati della seconda tranche, Giovanni Princi e Marcello De Propris.

L’OCSE DENUNCIA, GLI STUDENTI ITALIANI NON SANNO LEGGERE

NELLA MEDIA IN MATEMATICA, MALE SCIENZE. DIVARIO NORD-SUD

Gli studenti italiani non sanno leggere. Hanno minori capacità a comprendere un testo rispetto alla media dei Paesi Ocse, sono in linea con la media Ocse in matematica ma molto scarsi in scienze, dove hanno ottenuto un punteggio inferiore di ben 21 punti rispetto ai coetanei dei Paesi Ocse e di 13 punti rispetto alla precedente rilevazione in Italia. E’ quanto emerge dal Rapporto Ocse presentato oggi dal quale emerge che uno studente su 4 in Italia non raggiunge il livello base di competenze scientifiche, nei Paesi Ocse è di 1 su 5, mentre si conferma il divario Nord-Sud.

UNICREDIT TAGLIA 6MILA DIPENDENTI E 450 FILIALI IN ITALIA

DURA REAZIONE DEI SINDACATI, 'PRONTI A BATTAGLIA DURISSIMA'

Unicredit si prepara a tagliare il personale in Italia di circa 5.500-6.000 dipendenti, sui 38mila complessivi, e 450 filiali. Le filiali della banca in Europa occidentale sono circa 2.870 di cui 2.400 in Italia. Dura la reazione dei sindacati. Cisl: 'Il piano è uno schiaffo, faremo battaglia durissimà. Cgil: 'Unicredit ritiri tutto o gravissimo conflittò. Pd: 'Piano inaccettabile, saremo a fianco dei lavoratorì.