Caso Caruana: missione Pe, errori Muscat

(ANSA) - BRUXELLES, 3 DIC - "La Commissione europea sta seguendo molto da vicino gli sviluppi a Malta" a seguito dell'inchiesta sull'omicidio della giornalista Daphne Cariana Galizia. Lo ha precisato un portavoce della Commissione europea aggiungendo che la "vicepresidente Jourova ha sentito ieri il ministro della Giustizia di Malta al quale ha espresso la sua preoccupazione riguardo la situazione. La vicepresidente ha insistito che l'inchiesta debba essere condotta senza interferenze politiche". Il portavoce ha poi detto che "il ministro ha aggiornato Jourova sul lavoro in atto sulle riforme incluso la messa in atto di una procura separata" nell'isola e Jourova ha aggiunto che "molto lavoro deve essere fatto". La "Commissione continua ad essere impegnata con la autorità maltesi e i due resteranno in contatto", ha concluso il portavoce.