Mugabe lascia agli eredi dieci milioni

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Il defunto presidente dello Zimbabwe, Robert Mugabe, ha lasciato 10 milioni di dollari in banca e diverse proprietà nella capitale del paese, Harare. Lo riporta il quotidiano 'Herald', aggiungendo che Mugabe possedeva anche dieci automobili e che l'eredità sarà divisa tra la vedova Grace, sua seconda moglie, e i quattro figli. Morto lo scorso settembre all'età di 95 anni, Mugabe non ha redatto testamento, per cui è stato nominato un esecutore. La figlia del defunto presidente, Bona Chikowore, ha elencato i beni di suo padre, tra i quali 10 milioni di dollari in una banca locale, quattro case nella capitale Harare, oltre alla sua casa rurale, un frutteto e una fattoria, come segnalato ancora dal quotidiano 'Herald'. Robert Mugabe ha governato lo Zimbabwe dall'indipendenza del paese nel 1980 come primo ministro e presidente, lasciando il potere nel 2017.