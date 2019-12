Sudan: incendio in fabbrica, 15 morti e 100 feriti

Almeno 15 persone sono morte e circa 100 sono state ferite da un incendio odierno in una fabbrica di ceramiche a nord della capitale del Sudan, Khartoum. Lo ha riportato il Sudanese doctors union (Sdu), che ha fatto appello ai medici fuori servizio perché si precipitino negli ospedali di tutta la città per curare le vittime. Il timore è che il numero di vittime possa aumentare, i soccorsi sono in atto.

La tv di stato ha parlato di «gravi perdite di vite umane e proprietà». Ancora incerta la causa dell’incendio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA