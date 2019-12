Dl fisco: salta bonus airbag moto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Cancellare il bonus per l'acquisto di airbag per la moto perché mancano le coperture. E' una delle 16 condizioni contenute nel parere favorevole della commissione Bilancio della Camera sulle modifiche apportate dalla commissione Finanze al decreto fiscale. Tra gli emendamenti da rivedere per sistemare le coperture la tassa sui container, i ritocchi all'esterometro e agli sgravi per i lavoratori impatriati, il fondo per le vittime dell'amianto, il credito d'imposta per le commissioni anche sui pagamenti via smartphone.