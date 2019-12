Mafia nigeriana: Polizia crea glossario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 04 DIC - Un vocabolario di circa 400 parole è stato ricostruito dagli investigatori della Squadra mobile di Bari per decifrare i dialoghi tra i nigeriani ritenuti componenti di gang mafiose con base operativa nel Cara di Bari-Palese. Una delle più grandi difficoltà dell'indagine che ieri ha portato all'arresto di 32 nigeriani, è stata proprio la traduzione del linguaggio usato dagli indagati. Si tratta di slang dialettali dell'inglese coloniale, con "vocaboli pregni di un simbolismo pressoché incomprensibile". Per tradurre questo linguaggio definito "ermetico", "criptico, allusivo e quasi sempre metaforico", gli investigatori hanno redatto, con il supporto di esperti, un glossario con centinaia di termini che corrispondono ai monosillabi e alle cifre ricorrenti nelle conversazioni tra i sodali nigeriani, ricavati prevalentemente dai dialetti 'esan' e 'benin'. Nel glossario, per esempio, al numero "48" corrisponde il termine "bastardo", "ap" è "casa", "bam" è la "prova di forza per le donne".