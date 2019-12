Nato: Macron, 'Europa si difenda da sé'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 4 DIC - Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso della conferenza stampa conclusiva del vertice Nato a Londra, ha auspicato l'avvento di una nuova era "in cui l'Europa si difenda da sé e per sé". E' quindi tornato ad esprimersi a favore di un "consiglio di difesa europeo" per coordinarsi e chiarirsi con i partner del continente. "Già ce l'abbiamo al livello franco-tedesco, ci serve al livello europeo. In questo sostengo la proposta di Ursula Van Der Leyen. E penso ne serva una anche con il Regno Unito" dopo la Brexit.