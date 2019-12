Nato: si apre vertice dei 70 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 4 DIC - Si è conclusa con l'arrivo del presidente americano Donald Trump, in ritardo di alcuni minuti rispetto al cerimoniale come altre volte in passato, la passerella dei leader dei 29 Paesi Nato per il vertice dei 70 anni a Watford, presso Londra. A fare gli onori di casa sono stati il premier britannico, Boris Johnson, rilassato e pronto alla battuta come sempre, e il segretario generale dell'Alleanza, il norvegese Jens Stoltenberg. In precedenza erano sfilati tutti gli altri capi di Stato e di governo incluso Giuseppe Conte, per l'Italia, in ordine alfabetico per nazione. Sorridente e in vena di scambi e pacche sulle spalle in particolare il presidente francese Emmanuel Macron; sbrigativo e apparentemente adombrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in polemica aperta con altri alleati sulla questione siriana e curda.