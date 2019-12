Omicidio Sacchi, Anastasiya interrogata: «Non sapevo di avere i soldi nello zaino»

"Non sapevo di avere 70 mila euro nello zaino ed ero davanti a quel pub con Luca come mille altre volte era capitato". E'quanto affermato da Anastasia, fidanzata di Sacchi, nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Roma. Per la 25enne, accusata di spaccio, 30 minuti di interrogatorio di garanzia col gip Costantino De Robbio, alla presenza dell’avvocato Giuseppe Cincioni e del pm Nadia Plastina. Fuori duecento tra cameramen, fotografi e giornalisti che hanno chiesto un pass per la cittadella giudiziaria. "Io e Luca siamo assolutamente estranei a questa vicenda». Anastasiya Kylemnyk è stata ascoltata davanti al gip di Roma nell’interrogatorio di garanzia dopo la misura cautelare dell’obbligo di firma nell’indagine sull'omicidio del suo fidanzato Luca Sacchi, ucciso il 23 ottobre con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub in zona Colli Albani. "Anastasiya ha risposto alle domande del giudice - ha dichiarato il legale Giuseppe Concioni - E’ un mio personale commento ma a mio avviso ha fornito elementi a dimostrazione della sua estraneità ai fatti che le vengono contestati".

