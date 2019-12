Panettone sospeso per Casa Jannacci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Milano si rifà alla tradizione napoletana del caffè sospeso con un'iniziativa simile che coinvolge il suo dolce simbolo: il panettone. Arriva così in città, in occasione delle festività natalizie dal 7 al 22 dicembre, il Panettone sospeso a cui hanno aderito diverse pasticcerie milanesi, dove ci sarà la possibilità per chi lo desidera di lasciar pagato un panettone in più per i più bisognosi. Quest'anno i dolci saranno destinati a Casa Jannacci, struttura comunale per l'accoglienza temporanea delle persone senza fissa dimora. Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha sponsorizzato l'iniziativa benefica sulle sue pagine social, facendosi ritrarre in uno scatto mentre lancia in aria un panettone. "Partecipa anche tu a Panettone Sospeso. Un panettone anche per chi non può comprarselo", ha scritto Sala.