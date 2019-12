Prescrizione:Di Maio, Pd per Nazareno 2?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "Sulla prescrizione credo sia opportuno mettere le cose in chiaro. La nostra riforma dal primo gennaio diventa legge. Su questo non discutiamo. Se qualcuno sbaglia deve pagare, non può farla franca perché il processo si è dilungato. Dalle dichiarazioni di ieri ho capito che il Pd vorrebbe votare una legge con Salvini e Berlusconi per far tornare la prescrizione com'era ideata da Berlusconi. Sarebbe un Nazareno 2.0, ma avrò capito male io...". Così il ministro e capo politico M5S Luigi Di Maio su fb.