Salva-Stati blindato dall'Ue, Conte non vede rischi

Non ci sono ragioni per cambiare il testo della riforma del meccanismo salvastati, afferma il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno, annunciando che la firma del nuovo Trattato, avverrà «ad inizio del prossimo anno». Da parte sua il premier Giuseppe Conte, alle prese con un rebus che vede una battaglia aperta nella maggioranza, afferma di non vedere rischi: «quando sarà firmato decideranno i responsabili politici dei singoli Paesi». Ma il leader leghista Salvini lo attacca: 'il pacchetto aperto sul Mes è l’ennesima bugia di Contè. La manovra: arriva l'emendamento del governo, da auto a plastic tax. Aumenta del 3% l'Ires sul reddito complessivo netto dei concessionari.

TENSIONE SULLA PRESCRIZIONE, M5S-PD VERSO LA RESA DEI CONTI

DI MAIO, 'A GENNAIO SARA' LEGGE'. DEM, 'LA SITUAZIONE E’ GRAVE'

Acque agitate anche sulla prescrizione. Trovando sponda in Alessandro Di Battista, dal M5s Luigi Di Maio promette che la norma con la riforma entrerà in vigore dal primo gennaio prossimo. Poi si chiede se invece il Pd voglia fare un Nazareno 2.0. Immediata la replica dem: il presidente dei senatori Andrea Marcucci parla di 'situazione gravè e chiede di smetterla con le provocazioni. E mentre dalla Lega arriva un 'no ai processi senza finè, il premier Conte spiega che sul tema c'è un tavolo tecnico e la maggioranza troverà una soluzione.

VERTICE DELLA NATO, GLI ALLEATI ACCERCHIANO TRUMP

INCONTRA CONTE, 'UOMO POPOLARE'. MA SCONTRO SUL 5G

Al vertice Nato di Londra, siparietto con Macron, Trudeau, Johnson e Rutte che si prendono (almeno apparentemente) gioco del presidente americano Trump. Quest’ultimo attacca il premier canadese. Bilaterale fra l’inquilino della Casa Bianca e il premier Conte. Il tycoon lo definisce 'un uomo popolarè, che 'sta facendo un lavoro fantasticò. Ma rilanciando l’allarme su Huawei e 5G, dice di aver parlato all’Italia e afferma che sembra che questa non andrà avanti. 'La sicurezza dell’Italia è garantita e la nostra legislazione in materia è tra le più avanzatè, è la replica del presidente del Consiglio.

ANASTASIA, 'NON SAPEVO DEI 70MILA EURO. IO E LUCA ESTRANEI'

INTERROGATA LA FIDANZATA DI SACCHI, IN LACRIME DAVANTI AL GIP

Ascoltata nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia, la fidanzata di Luca Sacchi, Anastasia Kylemnyk, ha negato di avere avuto alcun ruolo nella compravendita di droga in seguito alla quale sarebbe stato ucciso il fidanzato. «Non sapevo di avere 70mila euro nello zaino ed ero davanti a quel pub con Luca come mille altre volte era capitato», ha detto davanti al gip di Roma. La giovane, che si è dovuta fermare per le lacrime in più di una occasione, ha detto che entrambi erano «assolutamente estranei a questa vicenda».

'RIPRENDERO' IL CAMMINO', SINDACO BIBBIANO TORNA AL SUO POSTO

ZINGARETTI, ORA LE SCUSE. SALVINI, LE CHIEDA A CHI HA COPERTO

Dopo la revoca delle misure cautelari, Andrea Carletti può tornare a fare il sindaco, dopo la decisione della Cassazione di annullare l’obbligo di dimora nei confronti del primo cittadino Pd di Bibbiano, indagato nell’inchiesta sul presunto sistema illecito di affidi in val d’Enza. 'Riprenderò il cammino - dice Carletti - il gusto della libertà è indescrivibilè. Va all’ attacco il segretario del Pd Zingaretti: 'Si vergogni chi strumentalizzò, chi chiederà scusa a lui e alle persone alla gogna ingiustamente?'. Salvini: 'Le uniche scuse deve farle chi senza motivo ha portato via i bambini alle loro famiglie e coloro che hanno coperto questo indegno sistemà.

MITTAL, STRADA IN SALITA, I SINDACATI ANNUNCIANO LO SCIOPERO

PATUANELLI DELUSO, 'CON 4.700 ESUBERI NON E’ UN PASSO AVANTI'

'Strada stretta e in salità, nelle parole del ministro dello Sviluppo economico Patuanelli, quella della trattativa per un nuovo piano industriale per Arcelor Mittal. Il ministro si dice deluso dopo che l’azienda ne ha presentato uno che prevede, fra l'altro, 4.700 esuberi al 2023, con un taglio di 2.891 unità già nel 2020. «L'azienda invece di fare un passo avanti ha fatto qualche passo indietro», ha detto il ministro ricordando che lo Stato è disponibile a investire. Piano bocciato dai sindacati, che annunciano uno sciopero per il 10 dicembre.

ALLARME ROSSO SUL CLIMA, IN ITALIA 20MILA MORTI DAL 1999

BOZZA DEL CONSIGLIO UE, OBIETTIVO ZERO EMISSIONI AL 2050

Negli ultimi due decenni, dal 1999 al 2018, l’Italia ha avuto quasi ventimila morti riconducibili ad eventi meteo estremi, che hanno causato perdite economiche per quasi 33 miliardi di dollari. Lo riferisce Germanwatch. Nel 2018, gli eventi estremi hanno causato in Italia 51 decessi e 4,18 miliardi di dollari di perdite. A Madrid la conferenza Cop25. Dopo mesi di tentativi, il Consiglio europeo della settimana prossima potrebbe finalmente appoggiare l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica (zero emissioni nette) dell’Ue entro il 2050.

MOGLIE MALATA DI SLA, IPOTECA CASA E DA' I SOLDI ALLA RICERCA

FONDI NON BASTAVANO. 'NON C'E' PIU', SPERO SIA UTILE PER ALTRI'

Ha ipotecato casa per contribuire ai fondi per una ricerca internazionale, di cui il Centro Sla dell’azienda ospedaliera universitaria di Novara - dove la moglie malata era in cura - è capofila. «Non sono un eroe - si schermisce l’uomo - Ho solo fatto da garante». «Purtroppo mia moglie non potrà trarne giovamento, perchè è morta ma se lo studio avrà successo, come spero, altri malati ne trarranno grandi benefici».