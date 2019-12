© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Svegliato al capolinea ha aggredito con un pugno l'autista di un autobus di linea. E' accaduto nella notte a Circonvallazione Cornelia, in zona Aurelia, a Roma. L'uomo, un cittadino turco, è stato poi rintracciato dalla polizia che lo ha denunciato per minacce e lesioni aggravate. Il conducente del bus è stato medicato in ospedale.