Trump attacca Trudeau, ha doppia faccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 4 DIC - Donald Trump ha attaccato oggi al termine del vertice Nato di Watford il premier canadese Justin Trudeau, protagonista del siparietto di Buckingham Palace in cui alcuni leader alleati sono sembrati prenderlo in giro. Ha "una doppia faccia", ha tagliato corto il presidente Usa interpellato sulla questione dopo un bilaterale con Angela Merkel. "E' un simpatico ragazzo - ha poi aggiunto - ma probabilmente è irritato" per le mie parole sul fatto che il Canada è fra i Paesi che non rispettano gli impegni sui contributi alla Nato.