Avvertimento Corea Nord agli Usa

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Il capo delle forze armate nordcoreane, Pak Jong Chon, ha messo in guardia gli Usa dal minacciare il regime di Kim Jong Un, avvertendo che l'uso della forza contro Pyongyang "sarà una cosa orribile per gli Usa". L'avvertimento, di cui riferisce la Cnn, è stato accompagnato da una fotografia diffusa dall'agenzia nordcoreana Kcna in cui si vede lo stesso Pak accompagnare Kim in una passeggiata a cavallo sulle nevi e tra le foreste del Monte Paketu. Nell'immagine si vede Pak alle spalle del leader, al fianco del quale cavalca la moglie Ri Sol Ju. I cavalli sono tutti bianchi, e quello di Kim ha una bardatura dorata sul muso e sul petto. Pak ha affermato che Kim è "contrariato" da quelle che ha definito "i commenti indesiderabili" fatti dal presidente americano Donald Trump martedì a Londra in occasione del vertice Nato. Qui Trump ha accennato alla possibilità che gli Stati Uniti possano compiere un attacco militare contro Pyongyang.