Bonafede,non voglio rompere o fare crisi

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Non voglio rompere con nessuno o provocare una crisi di governo". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, parlando dei giornalisti della prescrizione: "C'è una maggioranza con cui si può dialogare meglio su questi temi, dico lavoriamo". "Mi rifiuto di pensare che una maggioranza in cui ci sono M5s e Pd possa mettere in crisi un governo sulla prescrizione", ha aggiunto, precisando che "non ci sono veline 5S, ma dichiarazione trasparenti".