Carcere Torino, certificazione inglese

(ANSA) - TORINO, 5 DIC - La certificazione d'inglese arriva nel carcere di Torino. Sono stati consegnati nella casa circondariale Lorusso e Cutugno i diplomi di certificazione Cambridge Preliminary ottenuti da 9 detenuti che hanno preso parte al progetto 'La certificazione linguistica internazionale in carcere: a change for the better'. E' il primo corso del genere in Italia. L'iniziativa, in collaborazione con il Cpiai e il Liceo Artistico della Casa Circondariale, con il supporto del Centro Autorizzato Cambridge English Exams di Torino e del Centro Cambridge English Assessment, ha permesso alla scuola Cpiai di Torino di diventare Preparation Centre per le certificazioni Cambridge English. "Si tratta di un progetto pilota davvero unico e ambizioso per il contesto in cui si è svolto. In primo luogo gli studenti hanno saputo vedere nel corso e nella certificazione internazionale un'opportunità per poter entrare nel mondo del lavoro senza pregiudizi", spiega la professoressa Rosa Scimone, referente del progetto per Cpiai Torino.