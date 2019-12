Firenze vara piano anti-spaccio da 4 mln

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 5 DIC - Un piano da 4 milioni di euro per il contrasto a spaccio e consumo di stupefacenti, con particolare attenzione alla stazione di Santa Maria Novella, a Firenze. E' quanto presentato dal sindaco di Firenze Dario Nardella e dall'assessore alla sicurezza Andrea Vannucci. Tra le novità sei pattuglie (a piedi) della Polizia municipale aggiuntive a quelle già esistenti nei quartieri di Santa Maria Novella e San Lorenzo, per una spesa complessiva di 775.000 euro su 3 anni. Messi, inoltre, 750.000 euro in più in educatori di strada e in operatori per non residenti. Sarà, inoltre, fatta una campagna educativa contro il consumo di droghe alle scuole medie, e una campagna di comunicazione 'choc' sulla prevenzione dall'uso di droghe. Nardella ha ricordato i nuovi 178 vigili assunti nel 2019: il numero totale sale così oltre 970 addetti. Attenzione alla sicurezza anche grazie all'installazione di 150 nuove telecamere (500mila euro) e all'illuminazione dei luoghi bui della città (oltre 1 milione di euro).