Francia: oggi sciopero generale

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - La Francia oggi si ferma e scende in piazza contro la riforma delle pensioni sociali, uno dei capisaldi del programma di Emmanuel Macron. I servizi si fermeranno quasi del tutto per tutto il giorno: dagli aerei ai treni, da autobus e metro alle scuole, fino agli ospedali, aperti solo per le emergenze. In tutto il paese si attende una mobilitazione di massa, tra le più imponenti degli ultimi anni. Sono circa 250 le manifestazioni annunciate a Parigi ed in altre città, promosse da sindacati, partiti dell'opposizione e 'gilet gialli' per chiedere al presidente francese di . La capitale sarà blindata, con seimila poliziotti dispiegati: nei cortei si teme l'infiltrazione dei black bloc. I media francesi seguono l'evolversi della giornata con continui aggiornamenti.