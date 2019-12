La Francia paralizzata: maxi sciopero generale contro Macron

La Francia ha vissuto un giorno di paralisi, ma anche di violenze, per lo sciopero contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Macron, che durerà fino a lunedì. Tensioni e scontri in una Parigi blindata, per alcune centinaia di black bloc che a volto coperto hanno anche dato alle fiamme alcuni cassonetti. Anche i casseur hanno creato tensione lanciando sassi contro le vetrine. Trasporti paralizzati, ferma la metro della capitale. Scuole chiuse. Sbarrate le raffinerie.



TRUMP, IMPEACHMENT PIU' VICINO, PELOSI: DA LUI ABUSO DI POTERE

TYCOON, PROCESSO GIUSTO IN SENATO E SI VEDRA' LA CORRUZIONE

Donald Trump sarà messo in stato di accusa: il via libera dalla speaker della Camera, la dem Nancy Pelosi. Per la democratica i fatti sono «incontestabili» e il presidente «ha abusato del suo potere per beneficio personale a spese della sicurezza nazionale». Il tycoon: «Se avete intenzione di mettermi in stato d’accusa, fatelo ora e velocemente, in modo che possiamo avere un processo giusto in Senato». E annuncia che chiamerà testimoni eccellenti: «avremo Schiff, i Biden, Pelosi e molti altri». «Riveleremo - scrive -, per la prima volta, quanto corrotto è il nostro sistema», ha affermato.

ARCELOR MITTAL CHIEDE ESUBERI, CONTE RESPINGE IL PROGETTO

SINDACATI, SCIOPERO DAL 9 DICEMBRE E MANIFESTAZIONE A ROMA

Il piano di ArcelorMittal per l’ex Ilva, che prevede 4700 esuberi, è respinto al mittente dal premier Conte «non va bene» ha detto annunciando che «lavoreremo agli obiettivi che ci siamo prefissati col signor Mittal e che il signor Mittal si è impegnato personalmente con me a raggiungere, e ci riusciremo». Inizierà alle ore 23 del 9 dicembre, e si concluderà alle ore 7 dell’11 dicembre, lo sciopero indetto da Fim, Fiom e Uilm nello stabilimento siderurgico di Taranto e negli altri siti del gruppo, con manifestazione nazionale il 10 dicembre a Roma.

ROTTURA AL TAVOLO SULLA MANOVRA,VERTICE DA CONTE PER RICUCIRE

RIPARTE DIALOGO PD-M5S SU PRESCRIZIONE.BONAFEDE, NIENTE CRISI

Un vertice di maggioranza per ricucire la rottura sulla manovra è in corso dal tardo pomeriggio. Con il premier Conte al tavolo siedono i ministri Bellanova, Speranza, e D’Incà; i viceministri Misiani e Castelli, il vicecapogruppo di Iv Marattin. Renzi contro plastic e sugar tax: «Le tasse contro la plastica e lo zucchero sono un autogol per le aziende del settore». Sulla Giustizia e la prescrizione torna il dialogo tra Pd e M5s: Bonafede, «Non voglio rompere o fare crisi». Orlando, «Con M5S riaperta interlocuzione». Accordo di principio sul Mes. Mattarella concede la grazia a Umberto Bossi.

CRESCE IL REDDITO DELLE FAMIGLIE MA RESTA LA DISUGUAGLIANZA

FITCH, BANCHE MIGLIORANO MA A RISCHIO LA DURATA DEL GOVERNO

Il reddito delle famiglie italiane cresce ma resta ancora inferiore in media dell’8,8%. Il calcolo arriva dall’Istat che nel suo Report segnala come in questi anni sia cresciuta la disuguaglianza tra i nuclei familiari con il 20% delle famiglie più abbienti che può contare su redditi medi pari a 6,1 volte quelli del 20% delle famiglie meno abbienti. Fitch migliora l'outlook delle banche italiane rivendendo a stabili da negative le prospettive sul comparto, ma avverte: «le tensioni politiche tra il M5s e il Pd rappresentano un rischio per la durata dell’esecutivo per l’intera legislatura».

IL CUSTODE DI UNA VILLA SPARA, MUORE UN INTRUSO DI 20-25 ANNI

PROCURA VALUTA LEGITTIMA DIFESA. SINDACO, FALLIMENTO DI STATO

Ha sparato cinque colpi con una pistola regolarmente detenuta il custode di una villa nelle campagne di Bazzano nel Bolognese, di 68 anni, quando ha sentito alcuni rumori provenire dall’esterno dell’abitazione. Un giovane, tra i 20 e i 25 anni è morto. Privo di documenti l’intruso non sarebbe stato il solo ad entrare nella proprietà e forzare un capanno. La procura di Bologna ragiona "sull'applicabilità della legittima difesa o dell’eccesso colposo". il sindaco Pd di Valsamoggia, Daniele Ruscigno attacca: «è il fallimento dello Stato».

LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA LA LOMBARDIA SULLE MOSCHEE

LIMITATA LA LIBERTA' DI CULTO. SALVINI, CHIESTE SOLO REGOLE

La Lombardia ha limitato irragionevolmente la libertà di culto: lo ha stabilito la Consulta con una sentenza relativa agli spazi per le moschee e altri luoghi religiosi che ha annullato due disposizioni in materia di localizzazione dei luoghi di culto introdotte nella disciplina urbanistica lombarda. Sala, la Lombardia riscriva la legge per rimediare errore, Costituzione va rispettata. L’ira di Salvini: «Reciprocità e rispetto delle nostre leggi e regole, per aprire moschee e altri luoghi di culto, chiediamo troppo? Non si sente certo il bisogno di un’altra Consulta islamica....».

RISCHIO SCLEROSI PER FEDEZ, AI FAN "NIENTE ALLARMISMI"

L’ANNUNCIO IN TV A "LE CONFESSIONI": ORA SCELGO MIE BATTAGLIE

Fedez, Federico Leonardo Lucia, 30 anni un rapper che dalla periferia di Milano è arrivato a un successo quasi planetario (nove milioni di followers su Instagram) rischia la sclerosi multipla. La rivelazione choc dell’ex giudice di X factor, rapper, e marito dell’imprenditrice di successo Chiara Ferragni, papà di Leone nato 1 anno fa a Los Angeles, intervistato da Peter Gomez nel programma sul Nove «La Confessione», in onda in prima serata giovedì 5 dicembre.