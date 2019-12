Natale: anche Londra ha uno 'spelacchio'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 5 DIC - A Londra non lo hanno chiamato 'spelacchio', come un paio d'anni fa a Roma, ma poco ci manca: la sostanza è la stessa. L'albero di Natale di Trafalgar Square, tradizionale simbolo festivo nella capitale britannica a dicembre, non piace quasi a nessuno e suscita commenti e ironie, esattamente come accadde per quello di Piazza Venezia. I sudditi di Sua Maestà e i turisti lo guardano con aria perplessa per l'aspetto "spoglio" e "anemico", secondo il giudizio attribuito ai più dalla Bbc. Che non esita a richiamare l'immagine di un tacchino: sottintendendo un tacchino spennato come quelli che nella tradizione anglosassone si preparano proprio per le celebrazioni di questo periodo dell'anno. La tradizione dell'albero di Trafalgar Square risale al 1947, quando il primo fu fatto arrivare dalla Norvegia in una Gran Bretagna che usciva dalla devastazioni della guerra. Ma quello di quest'anno, donato dal Comune di Oslo, appare piuttosto dimesso.