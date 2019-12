Trump, così impeachment diventa routine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 5 DIC - "I democratici, nullafacenti e di estrema sinistra, hanno appena annunciato che cercheranno di mettermi in stato d'accusa su niente. Hanno appena abbandonato la ridicola 'cosa' di Mueller (l'inchiesta sul Russiagate, ndr), quindi ora appendono il cappello su due telefonate totalmente appropriate (perfette) con il presidente ucraino": lo twitta Donald Trump, sostenendo che "questo significa che l'importante e quasi mai usato atto dell'impeachment sarà usato in modo abituale per attaccare i futuri presidenti". "La cosa buona è che i repubblicani non sono mai stati così uniti. Vinceremo": twitta ancora il presidente degli Stati Uniti . "Non è quello che avevano in mente i nostri Fondatori", sottolinea.