Bazzano, coinvolte polizie straniere

(ANSA) - BOLOGNA, 6 DIC - Sono stati attivati anche gli organi di Polizia europei ed extraeuropei (Romania, Bulgaria, Polonia, Moldavia, Albania), per cercare di dare una identità al giovane morto ieri mattina all'esterno della villa a Bazzano, in Valsamoggia, nel Bolognese. A scoprire il cadavere il custode di 68 anni della villa che aveva esploso poco prima cinque colpi d'arma da fuoco sentendo che qualcuno stava entrando nella sua abitazione accanto alla dimora storica. Con la collaborazione dei colleghi stranieri, i Carabinieri cercano di capire se la vittima avesse precedenti di polizia nel Paese d'origine o se ci sia qualche denuncia di scomparsa. Oggi sul corpo del giovane verrà eseguita l'autopsia per capire quale sia stata la causa della morte e dove sia passato il proiettile. Secondo quanto appreso, ci sarebbe un solo foro di entrata che, in un primo momento, non sarebbe stato notato dai primi soccorritori interventi sul posto.