Di Maio, Salva-Stati?Vediamo cosa cambia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Bisogna vedere che cosa cambia". Così il capo politico del M5S Luigi Di Maio, intervenendo su Radio Capital, ha risposto alla domanda se l'Italia firmerà il fondo Salva Stati. Trattare Alessandro Di Battista "come un corpo estraneo al movimento mi fa male, abbiamo costruito un pezzo di movimento insieme e se parla di togliere le concessioni a Benetton e che non possiamo firmare al buio un trattato internazionale come il Mes", io "credo che vada sostenuto", ha aggiunto Di Maio.