Il Censis: italiani fra incertezza, stato d'ansia e attesa dell'uomo forte

Lo stato d’animo dominante tra il 65% degli italiani è l'incertezza, con un logoramento sfociato da una parte in stratagemmi individuali di autodifesa e dall’altra in «crescenti pulsioni antidemocratiche». Lo rileva il Censis nell’ultimo Rapporto sulla situazione sociale del Paese. Per il 48% ci vorrebbe «un uomo forte al potere». Il 69,8% è convinto che nell’ultimo anno siano aumentati gli episodi di intolleranza e razzismo verso gli immigrati. Per il 58% è aumentato anche l'antisemitismo. E secondo il 69% l'Italia e' ormai un Paese in stato d'ansia (il dato sale al 76% tra chi appartiene al ceto popolare). Secondo il rapporto, inoltre, l’aumento dell’ occupazione nel 2018 e nei primi mesi del 2019 è un «bluff» che non produce reddito e crescita. Intanto, oltre il 50% degli italiani controlla lo smartphone come primo gesto al mattino o l'ultima attività della sera prima di andare a dormire.

