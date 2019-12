Mafia: vandali in nuovo Parco Memoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 6 DIC - I vandali hanno danneggiato il Parco della Memoria a Gergei (Sud Sardegna), un'installazione realizzata da Libera Sardegna con la collaborazione del Csv Sardegna solidale nel bene confiscato di Su Piroi: sarà inaugurata il prossimo 13 dicembre alla presenza di don Luigi Ciotti. Nel Parco sono state collocate oltre 1.011 sagome che rappresentano ciascuna delle vittime innocenti delle mafie e i cui nomi vengono letti il 21 marzo in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. "Le sagome danneggiate sono una decina - spiega il referente di Libera Sardegna Giampiero Farru -. Non è la prima volta che il bene di Su Piroi subisce dei danneggiamenti, ma anche stavolta li ripareremo e porteremo avanti il nostro progetto. Quello del Parco della Memoria è infatti uno spazio unico in Italia, in un bene che da tempo è un centro di incontro del volontariato in Sardegna e che ogni estate ospita i campi di Libera".