Manovra:si tratta su plastic e sugar tax

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Si tratta sul rinvio dell'entrata in vigore di sugar e plastic tax, al tavolo di maggioranza sulla manovra. La proposta di mediazione sarebbe quella di far partire entrambe le misure da luglio, quindi a metà del 2020 e abbassare la plastic tax da 0,50 a 0,40 euro al chilo. L'ipotesi alternativa sarebbe quella di abbassare la plastic tax da 0,50 a 0,40 euro al chilo senza rinviarla e far slittare la sugar tax al 2021. Iv avrebbe rilanciato, chiedendo uno slittamento di entrambe le imposte almeno a settembre. La riunione di maggioranza sarebbe in questi minuti alle battute finali.