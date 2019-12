Manovra: Zingaretti, si può far bene

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MAIERATO (VIBO VALENTIA), 6 DIC - "Credo ci siano tutte le condizioni per fare una buona manovra di bilancio, evitare la catastrofe, riaccendere i motori dello sviluppo e preparare insieme per il 2020 un nuovo programma per la rinascita italiana". Lo ha detto a Maierato, parlando con i giornalisti, il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Un programma - ha aggiunto Zingaretti - che scommetta sul lavoro, sugli investimenti, sulla rivoluzione verde, sulla scuola, sull'università, sulle nuove politiche industriali e sulla necessità di rendere l'Italia più semplice. Tutto questo è possibile. Però bisogna crederci e soprattutto predisporre con il presidente Conte un programma per realizzare questi intendimenti".