Mes: Fraccaro, seguiamo indicazione Aule

(ANSA) - NAPOLI, 6 DIC - "Sul Mes facciamo quello che ci ha chiesto il Parlamento, cioè valutare il Mes con gli altri punti all' ordine del giorno, l' Unione bancaria e con il sistema di garanzia dei depositi. Non puo' essere valutato singolarmente. Solo con una visione d' insieme di tutto il pacchetto potremo valutare se e' un bene o male per il Paese". Lo ha detto Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio rispondendo ai giornalisti a margine degli Stati Generali dello Spazio in corso a Napoli.